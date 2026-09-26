Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen göreve başladı, Ertuğrul Gazi'nin emanetini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen göreve başladı, Ertuğrul Gazi'nin emanetini vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen göreve başladı, Ertuğrul Gazi\'nin emanetini vurguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Müftülüğüne atanan Yusuf Dikmen göreve başladı. Dikmen, Osmanlı Devleti'nin doğduğu topraklarda Ertuğrul Gazi'nin emanetini taşıyan şehirde İl Müftüsü olmanın onur ve sorumluluğunu vurgulayıp önceki değerli çalışmaları sürdüreceğini söyledi.

Bilecik İl Müftülüğüne atanan Yusuf Dikmen göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çok sayıda il müftülüğüne yeni atamalar gerçekleştirilmişti. Buna göre, Bilecik Müftüsü Ahmet Dilek görevden alınırken yerine Yusuf Dikmen Bilecik Müftüsü olarak atanmıştı.

"Önceki dönemde yürütülen değerli çalışmaları sahiplenerek sürdürme gayreti içerisinde olacağız"

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen göreve başlarken, " Osmanlı Devleti'nin doğduğu topraklarda, Ertuğrul Gazi'nin emanetini taşıyan bu şehirde İl Müftüsü olarak göreve başlamış olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu tarihi ve manevi mirasın bir parçası olmak, içimde hem büyük bir onur hem de ağır bir sorumluluk duygusu uyandırıyor. Önceki dönemde yürütülen değerli çalışmaları sahiplenerek sürdürme gayreti içerisinde olacağız. Öncelikli hedefimiz, din hizmetlerini halkımıza daha yakından ve daha etkili biçimde ulaştırabilmek olacaktır. Bunun yanında, gönül dünyamızı besleyen çalışmalara ağırlık vermeyi, birlik ve kardeşlik duygularımızın güçlenmesine katkı sunacak adımlar atmayı arzu ediyoruz. Bu yolda çalışma arkadaşlarımız, şehrimizin tüm paydaşları ve bu kadim payitahta hizmet etme arzu ve gayreti taşıyan herkesle hizmet etmeyi temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Osmanlı DevletiErtuğrul GaziBilecikGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
Fenerbahçe’de Mert Hakan kararı İsmail Kartal yüzüne söyledi Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi
Irak’ta halatı kopan asansör 7’nci kattan zemine çakıldı 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada
Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 12:41:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen göreve başladı, Ertuğrul Gazi'nin emanetini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei