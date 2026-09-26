Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen göreve başladı, Ertuğrul Gazi\'nin emanetini vurguladı

Bilecik İl Müftülüğüne atanan Yusuf Dikmen göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çok sayıda il müftülüğüne yeni atamalar gerçekleştirilmişti. Buna göre, Bilecik Müftüsü Ahmet Dilek görevden alınırken yerine Yusuf Dikmen Bilecik Müftüsü olarak atanmıştı.

"Önceki dönemde yürütülen değerli çalışmaları sahiplenerek sürdürme gayreti içerisinde olacağız"

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen göreve başlarken, " Osmanlı Devleti'nin doğduğu topraklarda, Ertuğrul Gazi'nin emanetini taşıyan bu şehirde İl Müftüsü olarak göreve başlamış olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu tarihi ve manevi mirasın bir parçası olmak, içimde hem büyük bir onur hem de ağır bir sorumluluk duygusu uyandırıyor. Önceki dönemde yürütülen değerli çalışmaları sahiplenerek sürdürme gayreti içerisinde olacağız. Öncelikli hedefimiz, din hizmetlerini halkımıza daha yakından ve daha etkili biçimde ulaştırabilmek olacaktır. Bunun yanında, gönül dünyamızı besleyen çalışmalara ağırlık vermeyi, birlik ve kardeşlik duygularımızın güçlenmesine katkı sunacak adımlar atmayı arzu ediyoruz. Bu yolda çalışma arkadaşlarımız, şehrimizin tüm paydaşları ve bu kadim payitahta hizmet etme arzu ve gayreti taşıyan herkesle hizmet etmeyi temenni ediyoruz" dedi.