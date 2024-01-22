Bilecik\'in Kayıboyu Mahallesi Doğalgaza Kavuştu

Bilecik'in Kayıboyu Mahallesi sakinleri doğalgaza kavuştu.

Bilecik'te 2022 yılının Ekim ayında mahalle statüsüne alınması için referandum yapılan köyde Merkez İlçe Seçim Kurulunca kurulan sandığa giden 490 seçmenin 398'ü 'Evet', 92'si' 'Hayır' oyu kullanmıştı. Ardından Bilecik Belediye Meclisince de mahalle olarak kabul edilen Kayıboyu Mahallesi, yıllardır beklediği doğalgaza kavuştu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezine uzak mahallelerden biri olan Kayıboyu Mahallesini ziyaretinde vatandaşların 'Doğalgaz' talebiyle karşılaşmıştı. Bilecik'te doğalgaz dağıtımı ile ilgilenen firmayla yapılan görüşmeler sonucu 6 Kasım 2023 tarihinde mahalleye ilk doğalgaz hattı çekilmeye başlandı. 2 ay süren yoğun çalışmalar sonucu Kayıboyu Mahallesinde bulunan evlere doğalgaz ulaştırılmış oldu. Vali Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile birlikte Kayıboyu Mahallesindeki evlerine doğalgaz bağlanan Gül ve Hikmet Satak çiftinin konuk oldular. Samimi bir sohbet ortamında geçen ziyarette Vali Aygöl ev sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti. - BİLECİK