Bilecik Kadastro Müdürü Nedim Çolpan göreve başladı, Vali Sözer\'i ziyaret etti

Eskişehir Kadastro İl Müdürlüğü görevindeyken Bilecik'e atanan Nedim Çolpan göreve başladı.

Bilecik Kadastro Müdürü Nedim Çolpan göreve başlar başlamaz Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Vali Sözer, görevine yeni başlayan Bilecik Müdür Çolpan'ı makamında kabul ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.