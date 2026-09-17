Bilecik Kadastro Müdürü Nedim Çolpan göreve başladı, Vali Sözer\'i ziyaret etti

Bilecik Kadastro Müdürü Nedim Çolpan göreve başladı, Vali Sözer'i ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Kadastro İl Müdürlüğü görevindeyken Bilecik'e atanan Nedim Çolpan göreve başladı. Çolpan, göreve başlar başlamaz Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti; Vali Sözer yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Eskişehir Kadastro İl Müdürlüğü görevindeyken Bilecik'e atanan Nedim Çolpan göreve başladı.
Bilecik Kadastro Müdürü Nedim Çolpan göreve başlar başlamaz Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Vali Sözer, görevine yeni başlayan Bilecik Müdür Çolpan'ı makamında kabul ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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