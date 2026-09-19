Bilecik Pazaryeri'de 19 Eylül Gaziler Günü Hükümet Konağı önünde kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Pazaryeri'de 19 Eylül Gaziler Günü Hükümet Konağı önünde kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Pazaryeri\'de 19 Eylül Gaziler Günü Hükümet Konağı önünde kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Pazaryeri'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Gaziler, gazi yakınları ve vatandaşların katıldığı törende çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu; program gaziler onuruna verilen yemekle sona erdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, vatan uğruna mücadele eden gaziler saygı ve minnetle anıldı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, gaziler, gazi yakınları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk bayrağı eşliğinde anlamlı anlar yaşandı. Törende gaziler adına konuşan Vehbi Mercan, gaziliğin taşıdığı anlam ve vatan uğruna verilen mücadelenin önemine değindi. Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri seslendirdiği programda, Gaziler Günü'nün milli birlik ve beraberlik açısından taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen tören, Pazaryeri Belediye Başkanlığı tarafından gaziler onuruna verilen yemek programıyla sona erdi.

Törene Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüHükümetBilecikGüncelTörenYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:17
Düğmeye basıldı TFF’den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:37:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'de 19 Eylül Gaziler Günü Hükümet Konağı önünde kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement