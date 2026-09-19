Bilecik Pazaryeri\'de 19 Eylül Gaziler Günü Hükümet Konağı önünde kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, vatan uğruna mücadele eden gaziler saygı ve minnetle anıldı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, gaziler, gazi yakınları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk bayrağı eşliğinde anlamlı anlar yaşandı. Törende gaziler adına konuşan Vehbi Mercan, gaziliğin taşıdığı anlam ve vatan uğruna verilen mücadelenin önemine değindi. Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri seslendirdiği programda, Gaziler Günü'nün milli birlik ve beraberlik açısından taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen tören, Pazaryeri Belediye Başkanlığı tarafından gaziler onuruna verilen yemek programıyla sona erdi.

Törene Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.