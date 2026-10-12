Bilecik Pazaryeri\'de üreticilere 41 bin 750 çilek fidesi yüzde 50 hibeyle dağıtıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üreticilere 41 bin 750 çilek fidesi dağıtıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in katıldığı fide dağıtım programında, İlçe Tarım Müdürü Serdar Sert tarafından proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "2026 Yılı Çilek Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında, 2025 yılında başlatılan çalışmalar devam etti. Proje çerçevesinde Bozcaarmut, Arapdede ve Dereköy köyleri ile ilçe merkezindeki üreticilere Albion (yediveren) cinsi toplam 41 bin 750 çilek fidesi yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtıldı. Desteklerle ilçedeki çilek üretim alanı yaklaşık 115 dekara ulaştı.

"İlçemizde çilek üretiminin daha da gelişmesini temenni ediyorum"

Üreticilere verilen desteğin önemine değinen Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "İlçemizde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüzde 50 hibe desteğiyle dağıttığımız çilek fidelerinin üreticilerimize katkı sağlamasını, ilçemizde çilek üretiminin daha da gelişmesini temenni ediyorum. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum" dedi.