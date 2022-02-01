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Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çöktü - Son Dakika

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çöktü

01.02.2022 12:19
Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çöktü

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çökerken koca parça şans eseri kimseye isabet etmedi.

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çökerken koca parça şans eseri kimseye isabet etmedi.

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta Bilecik- İstanbul karayolu üzerine Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 2017 yılında açılmıştı. O günden beri otogarda bir çok dükkan alıcı bulmazken, bir kaç firma bir kaç esnaf burada hizmet veriyor. Son günlerde yaşanan ısınma soruna karşı bir de tavanda alçı tabakalar tek tek çökmeye başladı. Bunların sonuncu bugün yaşanırken, koca plaka büyük bir gürültü ile yere düştü. Alçı plaka şans eseri herhangi bir kişiye isabet etmeyince bir kaza yaşanmadı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, tavanda yer yer böyle parçalamamalar yaşandığı görüldü.

Öte yandan otogar esnafı ve yolcular, otogarın çok soğuk olduğu burada üşüdüklerini, yetkililerin bir önlem alması gerektiği söylediler. - BİLECİK

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çöktü
Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çöktü
Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çöktü
Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çöktü

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Bilecik, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çöktü - Son Dakika
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