Bilecik şehitlik yolu asfaltla yenilendi

Bilecik'te uzun süredir gündemde olan Şehitlik Yolu'nda yürütülen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol, sıcak asfaltla kaplanarak daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in talimatları doğrultusunda, her ne kadar Karayolları Genel Müdürlüğü yetki alanı dışında bulunsa da, Valilik koordinesinde yapılan girişimlerle çalışmalar başarıyla sonuçlandırıldı. Karayolları ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında yol baştan sona yenilenerek hizmete sunuldu. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan asfalt çalışmasıyla birlikte hem Bilecik Şehitliği'ne ulaşımın kolaylaştığı hem de vatandaşların memnuniyetinin arttığı ifade edildi. - BİLECİK