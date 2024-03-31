Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri devam ediyor - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak konuk oldu. Programda, öğrencilere eğitim süreçleri hakkında bilgi verildi ve kariyerlerine yönelik önemli paylaşımlar yapıldı.

31.03.2024 12:40
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri' devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri kapsamında gerçekleşen programın konuğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak oldu.

Mühendislik Fakültesi C108'inci salonda gerçekleştirilen programa Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. H. Tezcan Uysal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim süreçleri hakkında bilgi veren ve öğrencilerin kariyerlerini yönlendirmesini sağlayacak önemli paylaşımlar yapan Budak, İl Müdürlüğüne bağlı birimlerin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mustafa Budak, Çevre, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri devam ediyor - Son Dakika

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