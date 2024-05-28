Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atandı - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atandı

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Devir teslim töreninde Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kaplancıklı'ya başarılar diledi. Kaplancıklı, göreve başlamasıyla ilgili konuşmasında üniversitenin geleceği için çalışacaklarını belirtti.

28.05.2024 12:27
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı devir teslim törneni ile göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2024/144 sayılı kararı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı görevine başladı. Şeyh Edebali Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen devir teslim törenine halef-selef rektörler ve Üniversite Senatörleri katıldı. 2020 yılından bu yana Rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı tebrik ederek kendisine başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise yaptığı konuşmada, "Bugün Ertuğrul Gazi'nin duaları, Şeyh Edebali'nin öğütleri, Hayme Ana'nın şefkati ve Osman Gazi'nin inancıyla üç kıtaya hükmetmiş bir imparatorluğun doğduğu topraklarda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü olarak atanmanın onurunu yaşamaktayım. Şahsımı bu önemli göreve layık görerek onurlandıran, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a, YÖK üyelerimize ve destek veren herkese şükranlarımı arz ederim. Ortak geçmişimizin ve milli değerlerimizin doğduğu bu topraklarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için birlikte çalışacağız. Eğitim, bilim ve teknolojiyle bu kıymetli mirası geleceğe taşımak adına el birliği ve gönül birliği içinde hareket edeceğiz. Ülkemiz ve şehrimiz için yapılacak her olumlu girişimi destekleyeceğimizi içtenlikle belirtmek isterim. Bu doğrultuda, rektörlüğümüzün kapıları her zaman vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize açık olacaktır. Bu güzide şehre katkılarımızı artırmak için büyük bir kararlılık ve çabayla çalışacağız. Kendisinden görevi devraldığım rektörümüz, değerli meslektaşım Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımıza takdir ve tensiplerinden dolayı tekrar teşekkürlerimi arz ederim. Bu güven ve destekle, üniversitemizi daha ileriye taşımak adına tüm gücümle çalışacağımı ifade etmek isterim. Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla el ele vererek ilerleyeceğimiz bu yolda Allah yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atandı - Son Dakika

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