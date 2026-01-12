130 yıllık Bilecik çatması yeniden dokunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

130 yıllık Bilecik çatması yeniden dokunacak

130 yıllık Bilecik çatması yeniden dokunacak
12.01.2026 09:31  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Kent Konseyi, 130 yıllık kültürel miras olan Bilecik çatmasının yeniden hayat bulması için çalışma başlattı. Halı Dokuma Usta Eğitmeni Sevil Tuzak, tarihi çatmayı inceleyip birebir kopyalarını üretecek.

Bilecik Kent Konseyi tarafından 130 yıllık Bilecik çatması yeniden dokunacak.

Bilecik'te, kentin unutulmaya yüz tutmuş kültürel miraslarından biri olan 130 yıllık Bilecik çatmasının yeniden hayat bulması amacıyla önemli bir çalışma başlatıldı. Konsey Başkanı Seyfi Özgen, Halı Dokuma Usta Eğitmeni Sevil Tuzak ile birlikte Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, geçtiğimiz yıl Doğan Pazarcıklı tarafından müzeye bağışlanan 130 yıllık Bilecik çatması incelendi. Müze görevlileri Umut Özdemir ve Ertuğrul Gündüz, tarihi kumaşın geçmişi ve özellikleri hakkında heyete bilgi verdi. Halı Dokuma Usta Eğitmeni Sevil Tuzak, çatmayı detaylı şekilde inceleyerek fotoğraflarını çekti. Bilecik'e özgü bu özel kumaş ve desenlerin, Halı Dokuma Usta Eğitmeni Sevil Tuzak tarafından halı dokuma atölyesinde birebir kopyalanarak yeniden üretileceği belirtildi.

Konsey Başkanı Seyfi Özgen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilecik'in kültürel mirası olan çatmaların yeniden hayat bulması bizim için büyük önem taşıyor. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Bilecik, Kültür, Tuzak, Miras, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 130 yıllık Bilecik çatması yeniden dokunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:22:04. #7.11#
SON DAKİKA: 130 yıllık Bilecik çatması yeniden dokunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.