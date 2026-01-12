Bilecik Kent Konseyi tarafından 130 yıllık Bilecik çatması yeniden dokunacak.

Bilecik'te, kentin unutulmaya yüz tutmuş kültürel miraslarından biri olan 130 yıllık Bilecik çatmasının yeniden hayat bulması amacıyla önemli bir çalışma başlatıldı. Konsey Başkanı Seyfi Özgen, Halı Dokuma Usta Eğitmeni Sevil Tuzak ile birlikte Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, geçtiğimiz yıl Doğan Pazarcıklı tarafından müzeye bağışlanan 130 yıllık Bilecik çatması incelendi. Müze görevlileri Umut Özdemir ve Ertuğrul Gündüz, tarihi kumaşın geçmişi ve özellikleri hakkında heyete bilgi verdi. Halı Dokuma Usta Eğitmeni Sevil Tuzak, çatmayı detaylı şekilde inceleyerek fotoğraflarını çekti. Bilecik'e özgü bu özel kumaş ve desenlerin, Halı Dokuma Usta Eğitmeni Sevil Tuzak tarafından halı dokuma atölyesinde birebir kopyalanarak yeniden üretileceği belirtildi.

Konsey Başkanı Seyfi Özgen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilecik'in kültürel mirası olan çatmaların yeniden hayat bulması bizim için büyük önem taşıyor. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK