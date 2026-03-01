Bilecik'te 'Avantajlı İmar Rantı' iddiaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te 'Avantajlı İmar Rantı' iddiaları devam ediyor

Bilecik\'te \'Avantajlı İmar Rantı\' iddiaları devam ediyor
01.03.2026 15:30  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'teki Beşiktaş Mahallesi'nde yapılan '18 Uyulması' çerçevesinde bazı belediye ve siyasi çalışanlarının usulsüz imar uygulamaları yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açıldı. Vatandaşın dilekçesiyle başlatılan soruşturmada, ilgili şahısların ifadeleri alındı.

Bilecik'te geçtiğimiz Beşiktaş Mahallesi'nde yapılan '18 Uyulması'ndaki usulsüzlük iddiaları devam ediyor.

Bilecik'te 8 yıldır kanayan bir yara olan Ertuğrulgazi ve Beşiktaş Mahallesi'nde '18 Uyulması' sırasında bazı siyasi ve belediye çalışanları arsalarına 'Avantajlı İmar Rantı' yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar sonrası Bilecik Belediye Başkanı harekete geçerek hemen soruşturma başlattı. Bilecik Belediyesi çalışanı İç Denetçi Kasım Uyar, 'Muhakkik' (disiplin soruşturmalarında görevlendirilen ve soruşturmayı yürüten kişi) olarak görevlendirildi. Uyar, ilgili müdürlük ve birimde çalışana 8 personelin ifadesine başvurdu.

Vatandaş dilekçe verdi

Soruşturma bir vatandaşın belediye verdiği dilekçe sonrasında başladı. İddialara göre, bir vatandaşın arsası bir kalemde yeşil alana çevrilerek parselini almışlar, kendisine en alttan yer gösterilmiş. Bu olay sonrası vatandaş belediyeye dilekçe verirken, "Benim yerim yeşil alan oluyorsa, hemen yanındaki parsel kimin ki bu kadar titizlikle korundu. Diğer parsel neden dokunulmaz oluyor" ifadelerine yer verdi. Arazisi yeşil alana çevrilen şahıs dilekçesinde ayrıca, "Plan değişikliği kimin için yapıldı. Kimin arsası korunurken, kimin arsası gözden çıkarıldı. Hangi kriter, hangi kamu yararına. Bu işler öyle 'plan revizyonu' deyip geçilecek konular değil. Bir parsel aşağı kaydırılırken, diğer parsel neden dokunulmaz oluyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 'Avantajlı İmar Rantı' iddiaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 16:24:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 'Avantajlı İmar Rantı' iddiaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.