Bilecik\'te \'Avantajlı İmar Rantı\' iddiaları devam ediyor

Bilecik'te geçtiğimiz Beşiktaş Mahallesi'nde yapılan '18 Uyulması'ndaki usulsüzlük iddiaları devam ediyor.

Bilecik'te 8 yıldır kanayan bir yara olan Ertuğrulgazi ve Beşiktaş Mahallesi'nde '18 Uyulması' sırasında bazı siyasi ve belediye çalışanları arsalarına 'Avantajlı İmar Rantı' yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar sonrası Bilecik Belediye Başkanı harekete geçerek hemen soruşturma başlattı. Bilecik Belediyesi çalışanı İç Denetçi Kasım Uyar, 'Muhakkik' (disiplin soruşturmalarında görevlendirilen ve soruşturmayı yürüten kişi) olarak görevlendirildi. Uyar, ilgili müdürlük ve birimde çalışana 8 personelin ifadesine başvurdu.

Vatandaş dilekçe verdi

Soruşturma bir vatandaşın belediye verdiği dilekçe sonrasında başladı. İddialara göre, bir vatandaşın arsası bir kalemde yeşil alana çevrilerek parselini almışlar, kendisine en alttan yer gösterilmiş. Bu olay sonrası vatandaş belediyeye dilekçe verirken, "Benim yerim yeşil alan oluyorsa, hemen yanındaki parsel kimin ki bu kadar titizlikle korundu. Diğer parsel neden dokunulmaz oluyor" ifadelerine yer verdi. Arazisi yeşil alana çevrilen şahıs dilekçesinde ayrıca, "Plan değişikliği kimin için yapıldı. Kimin arsası korunurken, kimin arsası gözden çıkarıldı. Hangi kriter, hangi kamu yararına. Bu işler öyle 'plan revizyonu' deyip geçilecek konular değil. Bir parsel aşağı kaydırılırken, diğer parsel neden dokunulmaz oluyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK