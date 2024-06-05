Bilecik'te '2024 Yılı Bitki Koruma Ürünleri' Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te '2024 Yılı Bitki Koruma Ürünleri' Toplantısı Düzenlendi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2024 Yılı Bitki Koruma Ürünleri' toplantısında, tarladan sofralara gelen ürünlerin sağlık durumları değerlendirildi. Toplantıda, bitki koruma ürünleri bayi kontrollerinin önemi vurgulanarak, tüketici ve çevre sağlığının korunması için eğitim toplantılarının önemi vurgulandı.

05.06.2024 11:30
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Bilecik'te düzenlenen '2024 Yılı Bitki Koruma Ürünleri' toplantısında tarladan sofralara gelen ürünlerin sağlık durumları değerlendirildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleşen '2024 Yılı Bitki Koruma Ürünleri' toplantısı Bilecik'te faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayi sahibi ve sorumlu yöneticilerin ile teknik personelin katılımıyla düzenlendi. Toplantıda bitki koruma ürünleri bayi kontrollerinin öneminden ve tarladan sofraya tüm bitkisel ürünlerin yetiştiriciliğinde kullanılan bitki koruma ürünlerinin takip altına alınarak, tüketici ve çevre sağlığının korunacağını ve bu nedenle eğitim toplantılarının önemine değinildi. Eğitim ve bilgilendirme toplantısı, bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ve depolanması ile ilgili iş ve işlemlerin sorunsuz yürütülmesi ve idari yaptırımlar konulu sunumu yapılarak tamamlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te '2024 Yılı Bitki Koruma Ürünleri' Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te '2024 Yılı Bitki Koruma Ürünleri' Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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