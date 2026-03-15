Bilecik\'te Aile Güçlendirme Toplantısı

Bilecik'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu, 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2024-2028 yıllarını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve İl Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İl genelinde aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ele alınırken, kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun artırılması için görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca 2026 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar ve kurumların sorumluluk alanları da toplantıda masaya yatırıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumda dayanışmanın artırılması için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi - BİLECİK