AK Partili üye belediyeden 'Denetim Komisyonu Raporu'nu talep etti - Son Dakika
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AK Partili üye belediyeden 'Denetim Komisyonu Raporu'nu talep etti

AK Partili üye belediyeden \'Denetim Komisyonu Raporu\'nu talep etti
10.06.2026 12:18  Güncelleme: 12:20
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Bilecik Belediyesi AK Partili Meclis ve Denetim Komisyonu üyesi İbrahim Rafet Sünetci, 2025 yılı Denetim Komisyonu Raporu'nun kendisine verilmesini talep eden dilekçe verdi. Sünetci, raporun meclisle paylaşılmadığını ve şeffaflık ilkesi gereği incelenmesi gerektiğini belirtti.

Bilecik Belediyesi'nin AK Partili Belediye Meclis ve aynı zamanda Denetim Komisyonu üyesi İbrahim Rafet Sünetci, belediyeye bir dilekçe vererek, '2025 Yılı Denetim Komisyonu Raporu'nu yazılı olarak talep etti.

İbrahim Rafet Sünetci, dilekçesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine atıfta bulunarak

"Rapor hakkında gerek Belediye Kanunu, gerekse Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde yer alan amir hükümler kapsamında Meclisimiz bilgilendirilmemiş olup, raporun tarafıma verilmesi talebim hususunda bugüne kadar herhangi bir dönüş yapılmamış, raporun içeriği hakkında da komisyon üyesi sıfatıyla tarafımca bilgi edinilememiştir. Belediye Meclis Üyelerinin belediye faaliyetleri üzerinde denetim ve bilgi edinme haklarının doğal bir sonucu olarak, kamu kaynaklarının kullanımı ve belediye faaliyetlerinin şeffaflığı açısından söz konusu raporun incelenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle; 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında hazırlanan 2025 yılı 'Denetim Komisyonu Raporu'nun bir örneğinin tarafıma ivedilikle verilmesini, raporun paylaşılmasının mümkün görülmemesi halinde ise hukuki dayanaklarıyla birlikte gerekçesinin 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu kapsamında yazılı olarak bildirilmesini talep ederim" diye belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Partili üye belediyeden 'Denetim Komisyonu Raporu'nu talep etti - Son Dakika

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