Bilecik\'te Akaryakıt İstasyonu Arkasında Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'te bir akaryakıt istasyonu arkasında meydana gelen otluk yangını istasyona sıçramadan söndürüldü.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Kaya Sokak üzerinde otluk bir alanda henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın çıkan yerin ön kısmında akaryakıt istasyonu bulunması sebebiyle panik yaşandı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri anında müdahale ederek söndürdü. - BİLECİK