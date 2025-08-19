Bilecik\'te Altyapı Çalışmaları Sonrası Toz Sorunu

Bilecik'te özel firmaların yaptıkları altyapı çalışması sonrası vatandaş tozdan ne cam açabiliyor, ne de balkonda oturabiliyor.

Bilecik merkez Bahçelievler Konuralp Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay başlanılan ve 20 gün önce biten alt yapı çalışması sonrası oluşan toz vatandaşları canından bezdirdi. Firmaların yaptığı çalışmalar sonrası belediye yetkileri açılan çukurları doldurmazken, araçların geçişleri ve rüzgarın etkisiyle yayılan tozlar yüzünden, insanlar zor günler geçiyor. Her gün araçları yıkadıkları ve ertesi gün yeniden bir karış tozla kaplandığı söyleyen cadde üzerinde oturanlar, "Zaten 1 ay alt yapı çalışmaları sürdü, her yeri kazdılar ve tozu dumana kattılar. Yapılan çalışmalar sonrası açılan çukurlara kum ile doldurdular. Bu kumlar rüzgar ve araçların üzerinden geçmesiyle tozu dumana götürüyor. Firmalara aradık, onlar yaptıkları çalışma sonrası belediyeye para yatırdıkları ve o alanlara belediyenin yapacağını söylediler. Belediyeyi kaç kere aradık ama her defasında ilgileneceklerini söylediler. 200 metrelik bir alanı günlerce yapmadılar. Bizler ne balkonda nede bahçemizde oturabiliyor. Ağaçların yaprakları bile tozdan soldu. Çocuklar devamlı tozdan öksürüyor." dediler. - BİLECİK