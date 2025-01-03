Bilecik'te Ambulans Kaza Yaptı

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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te yoldaki buzlanma nedeniyle refüje çıkan ambulans ağaca çarptı. Kazada ambulans içindeki sağlık personeli hafif yaralandı.

Olay bugün saat 10.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne seyir halinde olan 11 AAB 672 plakalı ambulans yoldaki buzlanma ve önüne çıkan başka bir aracın yol vermemesi sebebiyle kayarak refüje çıktı ve ağaca çarparak durabildi.

Ambulansın içindeki sağlık personeli kazayı hafif yaralarla atlatırken olay yerine başka bir ambulans sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.