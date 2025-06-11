Bilecik'te Atık Pil Toplayan Öğrencilere Spor Malzemeleri Hediye Edildi - Son Dakika
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Bilecik'te Atık Pil Toplayan Öğrencilere Spor Malzemeleri Hediye Edildi

Bilecik\'te Atık Pil Toplayan Öğrencilere Spor Malzemeleri Hediye Edildi
11.06.2025 10:51  Güncelleme: 10:53
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Bilecik Belediyesi, atık pil toplayan Atatürk İlkokulu öğrencilerine 16 adet çeşitli spor topu hediye etti. Proje, çevre bilincini artırmak ve atık yağ ile pil toplama kampanyalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Bilecik'te 20 kilogram atık pil toplayan çocuklara 16 adet futbol, basketbol ve voleybol topu hediye edildi.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllardan bu yana uygulamaya konulan atık yağ ve pil toplama kampanyası devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında 70 litre atık yağ ve 20 kilogram atık pil toplayan Atatürk İlkokulu öğrencilerine 16 adet futbol, basketbol ve voleybol topu hediye edildi.

Atık yağ ve pilleri toplayarak çevremizi koruyabiliriz

Bilecik Belediyesi tarafından muhtarlıklarda başlatılan depolama çalışmaları daha sonrasında okul ve ilgili kurum bahçelerinde devam ediyor. Vatandaşlarımız atık yağlarını belirtilen noktalara bırakarak anlamlı projeye katkı sunabilir ve projenin daha etkin ve verimli şekilde devam etmesini sağlayabilir.

1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor

Proje hakkında bilgilendirici materyalleri de hazırlayan Bilecik Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Doğaya attığımız 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Lavaboya dökülen kullanılmış kızartmalık yağlar, evsel atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturuyor. Lavaboya dökülen atık yağlar, kanalizasyon sistemlerinin yüzde 40 oranında tıkanmasına neden oluyor. Kızartmalık atık yağlardan üretilen biyodizelin, dizel yakıta göre iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunda yüzde 65-92 oranında azalma sağlıyor" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Atık Pil Toplayan Öğrencilere Spor Malzemeleri Hediye Edildi - Son Dakika

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