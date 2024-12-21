Bilecik'te Bayat Ekmekler Sokak Hayvanları İçin Mama Olacak - Son Dakika
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Bilecik'te Bayat Ekmekler Sokak Hayvanları İçin Mama Olacak

Bilecik\'te Bayat Ekmekler Sokak Hayvanları İçin Mama Olacak

Bilecik Belediyesi, sokak hayvanları için bayat ekmek toplama kutuları yerleştirdi. Ekmekler, Mama Üretim Tesisi'nde mamaya dönüştürülecek.

21.12.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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Bilecik Belediyesi tarafından kenttin birçok noktasına bayat ekmek toplama kutuları konuldu.

Bilecik Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kenttin birçok noktasına 'Bayat ekmeklerinizi sokak hayvanları için mamaya dönüştürüyoruz' sloganıyla bayat ekmek toplama kutuları konuldu. Burada biriken ekmekler sokak hayvanları için hizmet veren Mama Üretim Tesisi'nde mama olacak.

'Bayat ekmeklerinizi sokak hayvanları için mamaya dönüştürüyoruz'

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sosyal belediyecilikte örnek olarak hazırlanan çalışma kapsamında vatandaşlar evlerindeki ekmekleri bayat ekmek toplama kutularına bırakarak, anlamlı çalışmaya katkı sağlayabilecek.'Bayat ekmeklerinizi sokak hayvanları için mamaya dönüştürüyoruz' sloganıyla gerçekleştirilecek çalışma kapsamında biriken ekmekler belirli aralıklarla toplanarak, mama üretim tesisinde işlenecek ve mamaya dönüştürülecek" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Bayat Ekmekler Sokak Hayvanları İçin Mama Olacak - Son Dakika

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