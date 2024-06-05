Bilecik'te buğday ve ayçiçek tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı

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Bilecik ve ilçelere bağlı köylerde bulunan buğday ve ayçiçek tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler tarafından, Bozüyük İlçesi Cihangazi köyü ve Dodurga beldesinde buğday ve ayçiçeği alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı. Kontrollerin ardından çiftçiler bilgilendirildi. Hastalıklara karşı alınması gereken önemler konusunda bilinçlendirildi. - BİLECİK