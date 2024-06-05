Bilecik'te buğday ve ayçiçek tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te buğday ve ayçiçek tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler, Bozüyük İlçesi Cihangazi köyü ve Dodurga beldesinde bulunan buğday ve ayçiçek tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Çiftçilere hastalıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

05.06.2024 11:32
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Bilecik ve ilçelere bağlı köylerde bulunan buğday ve ayçiçek tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler tarafından, Bozüyük İlçesi Cihangazi köyü ve Dodurga beldesinde buğday ve ayçiçeği alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı. Kontrollerin ardından çiftçiler bilgilendirildi. Hastalıklara karşı alınması gereken önemler konusunda bilinçlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te buğday ve ayçiçek tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te buğday ve ayçiçek tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı - Son Dakika
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