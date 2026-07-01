Bilecik\'te Çalışanlara Kriz ve Öfke Eğitimi

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan personele 'Kriz ve Krize Müdahale' ve 'Öfke' eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevli Sosyolog Meltem Yavaş tarafından, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapmakta olan personellere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, 'Kriz ve Krize Müdahale', 'Denetimli Serbestlikten Yararlanan Hükümlüler ve Karşılaştıkları Sorunlar', 'Öfke' ve 'İletişim' konuları ele alındı. - BİLECİK