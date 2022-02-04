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Bilecik'te camiler doldu taştı - Son Dakika

Bilecik'te camiler doldu taştı

04.02.2022 17:48
Bilecik'te camiler doldu taştı

Bilecik'te 3 ayların başlangıcının ilk cumasından camiler doldu taştı.

Bilecik'te 3 ayların başlangıcının ilk cumasından camiler doldu taştı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından başta Hamidiye Camii ve Şerifpaşa camileri olmak üzere bütün camilerde, dün gece Regaip Kandili programı düzenlendi. Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, coşku içinde eda edildi. Aksam namazı sonrası başlayan programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda daha sonra görevli imam-hatipler tarafından ilahi, kaside ve mevlit okundu. Hamidiye Cami'nde düzenlenen Regaip Kandili programına katılan İl Müftüsü Ali Erhun, Regaip gecesinin ve üç ayların anlam ve önemine dair yaptığı vaazında, "Üç ayları, günahların affı için fırsat bilip samimiyetle ve sık sık tövbe ve istiğfar ile geçirmeliyiz. Sünnet olan oruçların tutulması ve Peygamber Efendimize bol bol salavat getirmek bu aylarda bizlere çok şey kazandıracaktır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ayların başlangıcının ilk cumasından camiler doldu taştı. - BİLECİK

Bilecik'te camiler doldu taştı
Bilecik'te camiler doldu taştı

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Regaib Kandili, Hamidiye, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te camiler doldu taştı - Son Dakika


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