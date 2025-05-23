Bilecik'te Cephanelik Ortaya Çıktı

Bilecik'te silah kaçakçılığı yapan şahısların evinden adeta cephanelik çıktı

BİLECİK - Bilecik'te jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların evlerinde çok sayıda silah, fişek ve mermi çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında, Söğüt ilçesinde belirlenen üç ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalar sonucunda, kaçak silah ticareti ve kurusıkı silahların üzerinde yasa dışı değişiklik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şahısların evlerinde yapılan aramada 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet çift kırma av tüfeği, 60 adet tabanca mermisi, 16 adet tabanca mermisi, 2 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet tabanca şarjörü jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmasında ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.