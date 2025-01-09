Bilecik'te Çevre Kirletene 17 Milyon TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Çevre Kirletene 17 Milyon TL Ceza

Bilecik\'te Çevre Kirletene 17 Milyon TL Ceza

Bilecik'te çevreyi kirleten tesislere 17 milyon TL ceza uygulandı, 325 denetim yapıldı.

09.01.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, geçen yıl çevreyi kirleten tesislere 17 milyon 62 bin 303 TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

Öztürk, 2024 yılının faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. İl Müdürü Engin Öztürk, 17 milyon 62 bin 303 TL çevreyi kirleten tesislere idari para cezası uygulandığını belirterek, "2024'ün yıl içi faaliyetlerinde; '2872' Sayılı Çevre Kanunu kapsamında yapılan denetim 325 adet, yapı denetim firmaları ve yapı malzeme laboratuvarları denetiminde ise 132 adet, çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinde ise 155 adet denetim gerçekleşmiştir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Engin Öztürk, Politika, bilecik, Finans, Güncel, Çevre, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Çevre Kirletene 17 Milyon TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:32 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:41:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Çevre Kirletene 17 Milyon TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.