Bilecik\'te Çevre Kirletene 17 Milyon TL Ceza

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Bilecik Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, geçen yıl çevreyi kirleten tesislere 17 milyon 62 bin 303 TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

Öztürk, 2024 yılının faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. İl Müdürü Engin Öztürk, 17 milyon 62 bin 303 TL çevreyi kirleten tesislere idari para cezası uygulandığını belirterek, "2024'ün yıl içi faaliyetlerinde; '2872' Sayılı Çevre Kanunu kapsamında yapılan denetim 325 adet, yapı denetim firmaları ve yapı malzeme laboratuvarları denetiminde ise 132 adet, çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinde ise 155 adet denetim gerçekleşmiştir" dedi. - BİLECİK