Bilecik\'te Çevreciye Vali\'den Teşekkür

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, her gün aracıyla gittiği Abbaslık mevkiinde çöpleri toplayan Murat Yardımcı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Bilecik ikamet eden çevreci, her gün yüzlerce aracın manzara seyretmek için çıktığı Abbaslık mevkiinde alkollü şahısların attıkları şişe, kutu ve plastik atıkları topluyordu. Bu güzel davranışının İHA tarafından 'Abbaslık mevkiinde günde onlarca çöp çıkıyor' başlıklı haberin ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl duyarsız kalmadı. Vali Aygöl, çevreci Murat Yardımcı'yı makamına davet ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

Aygöl, "Şehrimizin değişik köşelerindeki çöpleri toplayıp örnek davranışlarda bulunan Murat Yardımcı'yı kabul ederek teşekkür belgesi takdim ettim. Kendisine bu duyarlı davranıştan dolayı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK