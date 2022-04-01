Bilecik'te dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor - Son Dakika
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Bilecik'te dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor

01.04.2022 10:55
Bilecik'te dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor

Bilecik Belediyesi tarafından dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve engelleri aşmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü araçlar ve hasta yatağı dağıtımları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve engelleri aşmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü araçlar ve hasta yatağı dağıtımları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi, engelsiz ulaşım aracı ile hizmet vermenin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere gerekli yardım çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, "Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlıkları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor. Sunulan hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilirler" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor
Bilecik'te dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor

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Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor - Son Dakika


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