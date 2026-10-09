Bilecik\'te din görevlileri kahvaltıda buluştu, Müftü Dikmen camilere dikkat çekti

Bilecik'te din görevlileri kahvaltıda buluştu, Müftü Dikmen camilere dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Kayıboyu Camii'nde din görevlileri için kahvaltı programı düzenlendi. Programa katılan Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, camilerin kardeşlik ve manevi hayatın yaşatıldığı merkezler olduğunu söyledi.
Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında din görevlileri için kahvaltı programı düzenlendi.
Kayıboyu Camii'nde gerçekleştirilen programa Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen ve emekli ve görevli imam-hatipleri katıldı. Programda din görevlilerine hitap eden Dikmen, camilerin kardeşlik, merhamet ve manevi hayatın yaşatıldığı önemli merkezler olduğunu ifade etti. Din hizmetlerine emek veren emekli ve görevli imam-hatiplere teşekkür eden Dikmen, Bilecik'te görev yapmanın taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.
Program, karşılıklı sohbet ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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