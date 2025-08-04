Bilecik\'te Dolmuşlara Güvenlik Kamerası Sistemi Entegre Ediliyor

Bilecik Belediyesi tarafından, ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla şehir içi dolmuşlara güvenlik kamera sistemi entegre ediliyor.

Hem sürücülerin hem de yolcuların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmada, dolmuşlara yerleştirilen kameralar sayesinde toplu taşımada yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Kamera sistemlerinin montajına başlanırken, uygulamanın şehir genelindeki tüm dolmuşlarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Başkan Subaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kentimizde toplu taşıma hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımızın güvenliğini önemsiyoruz. Bu sistemle hem sürücülerimizin daha huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlayacağız hem de vatandaşlarımız kendilerini daha güvende hissedecek. Bilecik için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK