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Bilecik'te düzenlenen 'Çocuk Karnavalı' etkinliği sona erdi - Son Dakika
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Bilecik'te düzenlenen 'Çocuk Karnavalı' etkinliği sona erdi

Bilecik\'te düzenlenen \'Çocuk Karnavalı\' etkinliği sona erdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen 'Çocuk Karnavalı' etkinliği binlerce çocuğun katılımı ile coşkulu bir şekilde tamamlandı. 5 gün süren etkinlikte çocuklar çeşitli etkinliklere katılarak sömestr tatiline giriş yaptılar.

02.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:49
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen 'Çocuk Karnavalı' etkinliği sona erdi.

Osmaneli Kültür-Sanat-Spor Konağı'nda düzenlenen 'Çocuk Karnavalı' etkinliği binlerce çocuğun katılımı ile coşkulu bir şekilde tamamlandı. 5 gün süren etkinlikte çocuklar çeşitli etkinliklere katılarak sömestr tatiline giriş yaptılar. Binlerce çocuk kişisel gelişimden, oyunlara kadar eğlenerek öğrenmeye devam etti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çocuklara seslenerek, "Haydi çocuklar şimdi ders zamanı. Sömestr tatilimize eğlenceli giriş yaptık ve 5 gün boyunca hep birlikte eğlenerek öğrenmeye de devam ettik. Çocuk Karnavalı etkinliğimiz sona erdi. Şimdi tüm çocuklar tatilinin son haftasında bol bol kitap okumalı, tekrar yapmalı" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te düzenlenen 'Çocuk Karnavalı' etkinliği sona erdi - Son Dakika
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