Bilecik\'te düzenlenen \'Çocuk Karnavalı\' etkinliği sona erdi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen 'Çocuk Karnavalı' etkinliği sona erdi.

Osmaneli Kültür-Sanat-Spor Konağı'nda düzenlenen 'Çocuk Karnavalı' etkinliği binlerce çocuğun katılımı ile coşkulu bir şekilde tamamlandı. 5 gün süren etkinlikte çocuklar çeşitli etkinliklere katılarak sömestr tatiline giriş yaptılar. Binlerce çocuk kişisel gelişimden, oyunlara kadar eğlenerek öğrenmeye devam etti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çocuklara seslenerek, "Haydi çocuklar şimdi ders zamanı. Sömestr tatilimize eğlenceli giriş yaptık ve 5 gün boyunca hep birlikte eğlenerek öğrenmeye de devam ettik. Çocuk Karnavalı etkinliğimiz sona erdi. Şimdi tüm çocuklar tatilinin son haftasında bol bol kitap okumalı, tekrar yapmalı" ifadelerini kullandı. - BİLECİK