Bilecik'te 'Engelli Hakları ve Erişilebilirlik' Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te 'Engelli Hakları ve Erişilebilirlik' Söyleşisi Düzenlendi

Bilecik\'te \'Engelli Hakları ve Erişilebilirlik\' Söyleşisi Düzenlendi

Bilecik'te, kamu kurumları ve engelli dernekleri tarafından düzenlenen 'Engelli Hakları ve Erişilebilirlik' konulu söyleşide, engelli vatandaşların hakları ve erişim imkanları hakkında bilgi verildi.

06.03.2025 11:08  Güncelleme: 11:10
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Bilecik'te ilk kez kamu kurumları, engelli dernekleri, engelli vatandaşların ve ailelerinin katılımıyla 'Engelli Hakları ve Erişilebilirlik' konulu söyleşi düzenlendi.

Bilecik Valiliğinin ev sahipliğinde Bilecik Belediye Başkanlığı ile Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü destekliğinde 'Engelli Hakları ve Erişilebilirlik' konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun yanı sıra diğer il müdürleri ve davetliler katıldı.

Söyleşi programında, İl Müdürü Türkoğlu; engelli dernekleri, engelli vatandaşların ve ailelerinin katıldığı programda, kurum temsilcilerinin kamuda engelli vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verdiğini ve katılımcıların sorularını yanıtladığını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 'Engelli Hakları ve Erişilebilirlik' Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika

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