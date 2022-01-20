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Bilecik'te 'Etkili Hutbe Sunumu' konulu seminer düzenledi - Son Dakika

Bilecik'te 'Etkili Hutbe Sunumu' konulu seminer düzenledi

20.01.2022 11:24
Bilecik'te 'Etkili Hutbe Sunumu' konulu seminer düzenledi

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Bilecik'te görev yapan imamlara cemaatin anlayacağı bir dilde nasihatlerde bulunulması gerektiğini söyleyerek, "Kürsüler tenkit makamı değil tebliğ makamıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Bilecik'te görev yapan imamlara cemaatin anlayacağı bir dilde nasihatlerde bulunulması gerektiğini söyleyerek, "Kürsüler tenkit makamı değil tebliğ makamıdır" dedi.

Bilecik İl Müftülüğünce il ve ilçelerde görev yapan personele yönelik 'Etkili Hutbe Sunumu' konulu seminer TSO toplantı salonunda düzenledi. Seminere, İl Müftüsü Ali Erhun, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş ve il müftülüğünde görevli personel katıldı.

"Amacımız bu ulvi görevin ifasında yaşanabilecek her türlü aksaklığı ön görüp hazırlıklı olmaktır"

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerde açılış konuşması yapan İl Müftüsü Ali Erhun "Personelimizin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayarak din hizmetlerini en verimli şekilde halkımıza ulaştırmak amacıyla, eğitim ve seminer çalışmalarımız çeşitlenerek sürecek. Amacımız bu ulvi görevin ifasında yaşanabilecek her türlü aksaklığı ön görüp hazırlıklı olmaktır" dedi.

"Seminerimizin amacı siz kıymetli din görevlilerimizin yeteneklerini geliştirmek"

Din görevlilerine hitap eden Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş, "Seminerimizin amacı siz kıymetli din görevlilerimizin yeteneklerini geliştirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak, kendinizi yetiştirmenizin devamlılığını ve mesleğinizi cesaretle yapacak şekilde kendinize güven duymanızı sağlamaktır" dedi.

"Kürsüler tenkit makamı değil tebliğ makamıdır"

Cemaate sade ve anlaşılır bir şekilde hitap edilmesi gerektiğine vurgu yapan Okumuş, "Müslümanlara çeşitli zamanlarda ve mekanlarda çeşitli şekillerde nasihatlerde bulunup, onları iyiliğe, güzelliğe teşvik etmek, kötülüklere karşı ikaz ediyoruz. Hitabımızı hazırlarken amacımız cemaatimizi tenkit etmek olmamalıdır. Kürsüler tenkit makamı değil tebliğ makamıdır. Peygamberimizin tebliğ metodunu iyi özümseyerek birleştirici, akıcı, cemaatin eğitim ve kültür seviyesine uygun, bidat ve hurafelerden arınmış bir dil kullanmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Gerçekleşen seminerde İl Müftüsü Erhun, Okumuş'a günün anısına plaket takdim etmesiyle program sona erdi. - BİLECİK

Bilecik'te 'Etkili Hutbe Sunumu' konulu seminer düzenledi
Bilecik'te 'Etkili Hutbe Sunumu' konulu seminer düzenledi
Bilecik'te 'Etkili Hutbe Sunumu' konulu seminer düzenledi
Bilecik'te 'Etkili Hutbe Sunumu' konulu seminer düzenledi

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İnceleme, Bilecik, Hutbe, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te 'Etkili Hutbe Sunumu' konulu seminer düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te 'Etkili Hutbe Sunumu' konulu seminer düzenledi - Son Dakika
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