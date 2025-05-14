Bilecik\'te Gençler 19 Mayıs İçin Doğayla Buluştu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Doğa, Tarih ve Trekking Yürüyüşü, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Söğüt Anadolu Lisesi, Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Söğüt İmam Hatip Anadolu Lisesi, 700. Yıl Anadolu Teknik Lisesi ve Mesleki Teknik Eğitim Merkezi öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte, gençler doğayla iç içe keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Erbaş, İlçe Müftüsü Ali Yurtlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz eşlik etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin sporla, doğayla ve tarihle buluştuğu bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor, tüm gençlerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK