Bilecik'te Hayvan Hakları Toplantısı - Son Dakika
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Bilecik'te Hayvan Hakları Toplantısı

Bilecik\'te Hayvan Hakları Toplantısı

Vali Aygöl, hayvan hakları için yeni adımlar atılacağını duyurdu.

19.03.2025 10:49
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen ve Video Konferans Sistemi (VKS) aracılığıyla '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' konulu toplantıya katıldı.

Toplantıya, Vali Aygöl'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Şahin Arsal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı da iştirak etti. Toplantıya, 51 il valisinin katılımıyla hayvan haklarının korunması ve kanunun uygulanabilirliğinin artırılması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, hayvan haklarının korunması ve mevcut projelerin güçlendirilmesi adına Bilecik'te yeni adımlar atılacağını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Hayvan Hakları Toplantısı - Son Dakika

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