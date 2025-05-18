Bilecik'te Hıdrellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'in köylerinde baharın gelişini simgeleyen Hıdrellez coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Osmanlı döneminden kalma tescilli konaklarıyla bilinen Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü'nde de Hıdrellez şenliği düzenlendi.

Günüören köyünde düzenlenen şenlikte pilavlar pişerken, erkekler geleneksel Yörük poşusu taktı, kadınlar ise yöresel kıyafetleriyle baharın gelişini kutladı. Davul zurnalar eşliğinde yapılan kutlamalarda köy halkı ve misafirler doyasıya eğlendi.

Şenliğe katılan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Dilsiz, "Bugün baharın müjdecisi Hıdrellez'i kutlamak için Günüören Köyü'ndeyiz. Hep birlikte bu coşkuyu yaşıyoruz. Bilecik'in tüm köy ve beldelerinde bu güzel gelenek, mayıs ayı boyunca yaşatılmaya devam ediyor. Bu, kültürümüze ve geleneklerimize verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Yakından ve uzaktan gelen tüm misafirlerle birlikte çok güzel bir atmosfer oluşturduk." diye konuştu.

Günüören Köy Derneği Başkanı Macit Gürses ise organizasyonun hazırlık sürecine dair bilgi verdiği konuşmasında, "Etkinlik için hazırlıklar yaklaşık bir ay önceden başlıyor. Bu süreçte adağı veya kurbanı olanlar bağışta bulunuyor. Bu bağışlarla bir gün öncesinden yemekler hazırlanıyor. Kadınlarımız ve erkeklerimiz birlikte çadırları kuruyor, masa ve sandalyeleri ayarlıyor. Misafirlerimiz de bu güzel ortamda gönüllerince eğleniyor" dedi.