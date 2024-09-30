Bilecik\'te İnşaat Mühendisleri Odası ve Bayırköy Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

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Bilecik İnşaat Mühendisleri Odası ile Bayırköy Belediyesi arasında 'Ortak Mesleki ve Teknik İşbirliği' protokolü imzalandı.

Bilecik İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Sercan Gür, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'i ziyaret etti. Ziyarette Bilecik İnşaat Mühendisleri Odası ile Bayırköy Belediyesi arasında sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve mesleki denetim kapsamında 'Ortak Mesleki ve Teknik İşbirliği' protokolünü imzaladılar. İmzalanan protokolün önemine değinen Başkan Dilsiz, "Her iki kurumada hayırlı olmasını temenni ederken, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK