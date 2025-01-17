Bilecik'te Kadın Giyim Kursuna Vali'den Destek - Son Dakika
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Bilecik'te Kadın Giyim Kursuna Vali'den Destek

Bilecik\'te Kadın Giyim Kursuna Vali\'den Destek

Bilecik Kayıboyu Mahallesi'nde kadın giyim kursu, Vali Aygöl tarafından desteklendi ve değerlendirildi.

17.01.2025 11:26
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Bilecik'in Kayıboyu Mahallesinde açılan Halk Eğitim Merkezi'nde kadın giyim üzerine çalışan kursiyerlerin üretkenliği kente değer katmaya devam ediyor.

Kadın giyim elbiseleri diken 17 kursiyeri ziyaret eden Vali Aygöl, kursiyerlerin birbirinden güzel el emeği ürünlerini inceledi. Ziyaret sırasında, kadınların üretime katılmalarını sağlayan bu tür kursların önemine değinen Vali Aygöl, verilen desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Kursiyerlerin ortaya koyduğu ürünlerin Bilecik'in yerel değerlerine katkı sağladığını ifade eden Vali Aygöl, kadınların azim ve gayretleriyle örnek olduğunu vurguladı.

Kayıboyu Halk Eğitim Kursu, kadınların mesleki becerilerini geliştirmeleri ve üretime katkıda bulunmaları için çeşitli alanlarda eğitimler sunmaya devam edeceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Kadın Giyim Kursuna Vali'den Destek - Son Dakika

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