Bilecik'te Kaldırım Çalışması Esnafı İsyana Sürükledi
Bilecik'te bir apartmanın önündeki kaldırım çalışması 1 haftadır sürerken esnaf tepkili.
Bilecik'te, yapımı tamamlanan bir apartmanın önündeki yolun, kaldırımın yapımı için 1 haftadır kapalı olması esnafı çileden çıkardı.
Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kasaplar Sokak üzerinde yapımı tamamlanan bir apartmanın önünde bulunan kaldırım için geçen hafta çarşamba günü bir çalışma başlatıldı. Bu sebeple o gün trafiğe kapanan sokağın halen kaldırım taşlarıyla kapalı olması esnafı çileden çıkardı. Esnaf, sokağa 1 haftadır kapalı olmasına tepki göstererek, 15 metrelik yerin halen bitmemiş olmasına şaşırdıklarını belirttiler.
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Kaldırım Çalışması Esnafı İsyana Sürükledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?