Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 36 başvuru yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 36 başvuru yapıldı

Bilecik\'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 36 başvuru yapıldı

Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe sistemine 36 başvuruda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılan başvurulardan 29'u kırsal altyapı yatırımları, 7'si ise ekonomik yatırımlar konusunda yapıldı.

07.05.2024 10:41  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe sistemine 36 başvuruda bulunuldu.

KKYDP 15. Etap Yatırım Başvuruları Değerlendirme toplantısı yapıldı. Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal başkanlığında, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Erol Bandırmalıoğlu, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta'nın katılımlarıyla il müdürlüğünde 'KKYDP 15. Etap Yatırım Başvuruları' konulu toplantı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na hibe sistemine toplamda 36 başvuruda bulunuldu. 36 başvurudan 29 başvuru kırsal altyapı yatırımları,7 başvuru da ekonomik yatırımlar konusunda yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilecik, Ekonomi, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 36 başvuru yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
10:20 Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence Kalçasına jiletle küfür yazmış Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:41:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 36 başvuru yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement