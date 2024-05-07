Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe sistemine 36 başvuruda bulunuldu.
KKYDP 15. Etap Yatırım Başvuruları Değerlendirme toplantısı yapıldı. Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal başkanlığında, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Erol Bandırmalıoğlu, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta'nın katılımlarıyla il müdürlüğünde 'KKYDP 15. Etap Yatırım Başvuruları' konulu toplantı düzenlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na hibe sistemine toplamda 36 başvuruda bulunuldu. 36 başvurudan 29 başvuru kırsal altyapı yatırımları,7 başvuru da ekonomik yatırımlar konusunda yapıldı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 36 başvuru yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?