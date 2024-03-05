Bilecik\'te lise öğrencilerine stres yönetimi eğitimi verildi

Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor

Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Sayan, en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve seçimlerin doğuda zorlu olduğunu belirtiyor.