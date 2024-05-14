Bilecik'te Mantar Verimliliği Arttı, Turizme Yansıdı - Son Dakika
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Bilecik'te Mantar Verimliliği Arttı, Turizme Yansıdı

Bilecik\'te Mantar Verimliliği Arttı, Turizme Yansıdı

Bilecik ve ilçelerinde son 50 yılın en fazla mantar verimliliği yaşanırken, bu durum turizme de olumlu yansıdı. Bilecik'in tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgesinde 'Mantar Safari Turizmi' hız kazandı. Her gün birçok kişi bölgede mantar toplamak için safarilere katılırken, bu yıl verimliliğin son 50 yılın en yüksek seviyesinde olduğu belirlendi. Bilecik merkezinin yanı sıra özellikle Bursa ve Eskişehir'den günde yaklaşık 500-600 kişi kente mantar toplamak için geliyor.

14.05.2024 11:15
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Bilecik ve ilçelerinde son 50 yılın en fazla mantar verimliliği yaşanırken, bu olay turizme de yansıdı.

Tarihi geçmişinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Bilecik'te 'Mantar Safari Turizmi' hız kazandı. Her gün onlarca insan bölgede mantar safarisine çıkarken, bu yıl verimliliğin son 50 yılın en fazla olduğu öğrenildi. Yörede bu mevsimde Ulupınar ve Karadede köyleri civarında 'Mıh Başı' ve 'Kültür Mantarı' olarak bilinen ve çok lezzetli olduğu için oldukça rağbet gören mantarlar toplamaya başladı.

Bilecik merkezinin yanı sıra özelikle Bursa ve Eskişehir'den günde yaklaşık 500-600 kişinin kentte mantar toplamak için geldiğini öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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