Bilecik'te Modern Anaokulu Yakında Açılacak - Son Dakika
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Bilecik'te Modern Anaokulu Yakında Açılacak

Bilecik\'te Modern Anaokulu Yakında Açılacak

Vali Aygöl, Bahçelievler Mahallesi'ndeki anaokulu inşaatında sona yaklaşıldığını duyurdu.

11.12.2024 10:43
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokulunda çalışmalarının sona yaklaşıldığını söyleyerek, "Çocuklarımızın çağın gerekliliklerine uygun ortamlarda eğitim alabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve beraberindekiler Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokulunda çalışmalarını yerinde inceledi. Aygöl, "Eğitime Yatırım, Geleceğe Yatırım" anlayışıyla hareket ederek il genelinde eğitim altyapısını güçlendirmek ve modern eğitim kurumları kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Aygöl, "Bu kapsamda, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı büyük ölçüde tamamlanan anaokulu inşaatında sona yaklaşıldı. Anaokulu inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Modern ve donanımlı bir eğitim kurumu olarak tasarlanan anaokulu, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesini hedefliyor" dedi.

Vali Aygöl, açıklamasına devamında, "Eğitim yatırımları, sadece bugünü değil, geleceğimizi de şekillendiriyor. Çocuklarımızın çağın gerekliliklerine uygun ortamlarda eğitim alabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan proje, Bilecik'te eğitim kalitesini artırma yolunda atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Modern Anaokulu Yakında Açılacak - Son Dakika

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