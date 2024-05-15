Bilecik'te Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik\'te Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik merkezinde seyir halindeki bir motosiklet, yolu karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

15.05.2024 11:27
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Bilecik'te seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde kent merkezine seyir halindeki 41 AGN 025 plaka motosiklet sürücüsü Cabir G., yolu karşısına geçmeye çalışan yaya Sibel A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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