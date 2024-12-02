Bilecik\'te Nehre Düşen Köpek Kurtarıldı

Yerel

Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen ve batmak üzere olan bir köpek, tekne yardımı ile kurtarıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi yakınlarında Sakarya Nehri'ne düşen ve batmak üzere olan bir köpek ihbarı alan ekipleri hemen harekete geçti. Nehrin akıntısından tekne yardımı ile kurtarılan köpek, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. - BİLECİK