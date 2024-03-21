Bilecik\'te Nohut Üretimini Artırmak İçin Tohum Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Bilecik'te nohut üretimini artırmak amacıyla tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Nohut Üretimini Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında, Bilecik'te nohut tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Söğüt Zemzemiye köyünde gerçekleşen törene, Vali Şefik Aygöl, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, yerel yöneticiler, parti temsilcileri, köy muhtarları çiftçi ve çok sayıda üretici katılım gösterdi. Vali Aygöl'ün de katkılarıyla yürütülen proje kapsamında, Bozüyük ve Söğüt ilçelerindeki 200 çiftçiye toplamda 48 ton 'Azkan' cinsi nohut tohumu dağıtıldı. Vali Aygöl yaptığı konuşmada, "Üretmeden tüketmek mümkün değil, bunun için üretmemiz lazım ki tüketebilelim" diyerek tüm çiftçilere hayırlı bereketli bir üretim sezonu geçirmeleri temennilerinde bulundu. Proje hakkında bilgi veren Vali Aygöl, "Bu proje, mevcut ekim alanlarında nohut veriminin artırılmasını ve üretim yapılmayan kuru ve atıl tarım arazilerinde nohut üretiminin teşvik edilmesini amaçlıyor. Çiftçilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu gerçekleştirmiş olduğumuz tören bölgedeki tarım faaliyetlerine katkı sağlayacak önemli bir girişimdir" dedi. - BİLECİK
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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