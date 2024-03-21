Bilecik\'te Nohut Üretimini Artırmak İçin Tohum Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Yerel

Bilecik'te nohut üretimini artırmak amacıyla tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Nohut Üretimini Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında, Bilecik'te nohut tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Söğüt Zemzemiye köyünde gerçekleşen törene, Vali Şefik Aygöl, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, yerel yöneticiler, parti temsilcileri, köy muhtarları çiftçi ve çok sayıda üretici katılım gösterdi. Vali Aygöl'ün de katkılarıyla yürütülen proje kapsamında, Bozüyük ve Söğüt ilçelerindeki 200 çiftçiye toplamda 48 ton 'Azkan' cinsi nohut tohumu dağıtıldı. Vali Aygöl yaptığı konuşmada, "Üretmeden tüketmek mümkün değil, bunun için üretmemiz lazım ki tüketebilelim" diyerek tüm çiftçilere hayırlı bereketli bir üretim sezonu geçirmeleri temennilerinde bulundu. Proje hakkında bilgi veren Vali Aygöl, "Bu proje, mevcut ekim alanlarında nohut veriminin artırılmasını ve üretim yapılmayan kuru ve atıl tarım arazilerinde nohut üretiminin teşvik edilmesini amaçlıyor. Çiftçilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu gerçekleştirmiş olduğumuz tören bölgedeki tarım faaliyetlerine katkı sağlayacak önemli bir girişimdir" dedi. - BİLECİK