Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

02.11.2024 20:40
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Bilecik'te orman yangını kontrol altına alındı

BİLECİK - Bilecik merkeze bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasında bir mevkide çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 helikopter, 28 araç 87 personel ile müdahale edilen yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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