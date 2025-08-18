Bilecik'te Ormanlık Alan Çöplüğe Döndü - Son Dakika
Bilecik'te Ormanlık Alan Çöplüğe Döndü

18.08.2025 13:40
Bilecik'te alkol tüketenlerin bıraktığı çöpler ormanlık alanı tehdit ediyor, vatandaşlar tepki gösterdi.

Bilecik'te alkol alan şahısların mekanı haline gelen yol adeta çöplüğe dönerken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Bilecik merkez bağlı Abbaslık Köy yolu manzarası nedeniyle ormanlık alanda her akşam onlarca kişinin mekanı oluyor. İçtikleri alkol şişelerini ormanlık alana atan kişiler adeta o bölgeyi çöplüğe çevirdi. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, şişelerin güneş ışığı ile orman yangınlara sebep olduklarını söyledi. Çevreci vatandaşlar yetkilileri tedbir alınması gerektiğine karşı uyarılarda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

