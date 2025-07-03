Bilecik\'te Otluk Alanda Yangın Çıktı, Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Bilecik'te otluk alanda başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Taşçılar Köyü Bedel Köse Mevkiinde buluna otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler ormana sıçramadan söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma işlemine devam ediyor. - BİLECİK