Bilecik'te kaldırımların adeta otluğa dönmesi vatandaşların tepkilerine neden oldu.
Bilecik merkez TOKİ bölgesinde okula giden yolda bulunan kaldırım aylarca temizlenmemesinden dolayı adeta otluğa döndü. Vatandaşlar kaldırımda yürüyemez hale gelirken, belediyeye tepki gösterdiler. Bir an önce kaldırımların temizlenerek, vatandaşlar tekrar kullanışlı hale getirilmesi istedi.
Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi Hayrat Sokak üzerindeki kaldırımlarında yayalar kaldırımların otluğa dönmesinde yürüyemezken, bu sokakta oturanlarında tepkileri dile getirdi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te vatandaşlar otlardan kaldırımda yürüyemiyor - Son Dakika
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