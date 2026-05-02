Bilecik\'te otobüs saatlerinde düzenleme

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, otobüs saatlerinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklamada bulundu. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Güncellenen düzenlemeye göre Söğüt'ten Bilecik'e sabah 07.00 itibariyle başlayan seferler saat başı olarak akşam 19.30'a kadar devam edecektir. Bilecik'ten Söğüt'e ise sabah 08.00'de başlayan seferler, 10.00 seferinin ardından saat başı olmak üzere akşam 22.00'ye kadar sürecektir. Vatandaşlarımızın ulaşımda daha düzenli ve kesintisiz hizmet alabilmesi amacıyla bu düzenleme yapılmıştır. Hemşerilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak ulaşım hizmetlerimizi daha verimli hale getirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK