Bilecik'te Özel İhtiyaçlı Gençlerin Eserleri Beğeni Topladı - Son Dakika
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Bilecik'te Özel İhtiyaçlı Gençlerin Eserleri Beğeni Topladı

Bilecik\'te Özel İhtiyaçlı Gençlerin Eserleri Beğeni Topladı
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Nejat İlhan, özel ihtiyaçlı gençlerin yaptığı el emeği eserleri yerinde inceledi ve destek verdi.

Bilecik'te özel ihtiyaçlı gençlerin el emeği ile hazırladıkları eserler beğeni topladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek özel ihtiyaçlı gençlerle bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen programda İl Müdürü Nejat İlhan, hizmet alan özel ihtiyaçlı gençlerin el emeğiyle hazırladığı takı ve tabloları inceledi. Atölye çalışmalarına da eşlik eden İlhan, gençlerle sohbet ederek ortaya koydukları ürünler hakkında bilgi aldı. Gençlerin üretkenliğini ve emeğini takdir eden İlhan, çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Gençlerimizin azmi, üretkenliği ve ortaya koydukları birbirinden değerli çalışmalar bizleri gururlandırıyor. Her zaman onların yanında olmaya, sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Özel İhtiyaçlı Gençlerin Eserleri Beğeni Topladı - Son Dakika

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